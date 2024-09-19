الخميس 19 سبتمبر 2024
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ختام ورشة عمل توحيد عمل شركات الصرف بالإسكندرية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

 شهد اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فعاليات ورشة عمل "دليل إجراءات العمل الموحد للإدارة العامة للعلاقات العامة"، والتي استمرت لمدة 4 أيام، ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس "ممدوح رسلان" رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتوحيد إجراءات العمل بين الشركات التابعة في كافة المجالات.

 

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 وشاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تنظيم ورشة العمل تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالتعاون المشترك بين الإدارة العامة للعلاقات العامة، وإدارة دعم النزاهة بالشركة القابضة.

 

وافتتح اللواء "محمود نافع" حديثه متوجهًا بالشكر لجميع الحضور من جميع شركات الصرف الصحي في مصر التابعين للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، لاهتمامهم بالمحتوى المقدم بورشة العمل، وإلى ما تم الوصول إليه من تطور في أداء العلاقات العامة والإعلام.

وأكد "نافع" على أهمية تقييم فعالية عمل العلاقات العامة بالشركات وتحليل النتائج وتحسين المهارات بشكل دوري ومستمر، وتطبيق التحسينات اللازمة بناءً على التقييمات والملاحظات المستمرة.

وأوضح "نافع" أهمية دور العلاقات العامة والإعلام في تعزيز التواصل ورفع معنويات العاملين وزيادة الولاء والإنتماء داخليًا وتحسين الصورة الذهنية للشركات والتواصل الخارجي مع المواطنين والجهات الأخرى، بالإضافة إلي توضيح الأدوار والجهود التي تقوم بها الدولة لخدمة المواطن.

وأشار "نافع" إلى دور إدارات دعم النزاهة في تطبيق مبادئ دعم النزاهة والشفافية في كافة إجراءات العمل ومشاركتها الفعالة والتي كان لها أثر كبير في تحسن العديد من إجراءات العمل بالشركات.

وشارك في ورشة العمل دكتورة "غادة عبد الوهاب" رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، والأستاذة "هناء عامر" مدير عام العلاقات العامة بالشركة القابضة، والأستاذ "أحمد جمال" مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة، ولفيف من مديري عموم العلاقات العامة ومديري إدارات دعم النزاهة بالشركات التابعة.

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الاسكندرية أزمة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع

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