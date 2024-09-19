كليتا الطب والزراعة بعين شمس تحصدان المركز الأول في مسابقة صناعة المحتوى

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب جامعة عين شمس، الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي -- اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة - فعاليات مسابقة (صناعة المحتوي العلمي) بقاعة الأنشطة الطلابية.

كليتا الطب والزراعة تحصدان المركز الأول في مسابقة صناعة المحتوى العلمي بجامعة عين شمس

وذلك خلال الفترة من ١٦- ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤، مثل لجنة التحكيم بالمسابقة ممدوح محمد عبد العزيز بكلية التربية، إسلام سعد عدلي بكلية العلوم، حيث تم مناقشة الأعمال المقدمة من الطلاب والتي تمثل كليات الجامعة المختلفة بأعمال بلغت ٢٣ عملا جماعيا، ١٢ عملا فرديا، وتم إعلان النتائج والتي جاءت كالتالي.

مسابقة الفرق وحصد فيها المركز الأول كليتا الطب والزراعة، وحصل على المركز الثاني كليتا العلوم والألسن وحصد المركز الثالث كلية العلوم.

وفي مسابقة الفردي حصل على المركز الأول كلية العلوم، بينما حصلت كلية التجارة على المركز الثاني كما حصل على المركز الثالث كليتا التمريض والطب.

أشرف على تنفيذ المسابقة أسماء خاطر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، طلعت عبده مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي والطالب يوسف أحمد أمين مساعد اللجنة العلمية، الطالب محمود هاني رئيس اتحاد طلاب الجامعة.