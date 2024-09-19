التأمين الصحي في الأقصر: إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال

كشفت دكتورة رحاب على عبدالوهاب مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحى الشامل، أن التأمين الصحي الشامل يسعى لتحسين صحة جميع المواطنين من خلال تغطية تأمينية صحية شاملة بجودة عالية وبشكل مستدام، مضيفة أن ارتفاع نسبة الوعي بنظام التأمين الصحي الشامل له دور كبير في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل بالمنظومة عبر بوابة مصر الرقمية.

خدمات التأمين الصحي الشامل

وأضافت أنه فى ضوء ذلك تم إجراء 20 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال شهر سبتمبر بإجمالى 54 حالة منذ حالة منذ بدء المنظومة، وجميع العمليات بمستشفى الكرنك الدولى على نفقة التأمين الصحي الشامل كى يتمتعوا بصحة جيدة، وبحياة طبيعية مع أقرانهم.



مؤكدة أن التأمين الصحي الشامل يغطي جميع الأمراض المزمنة وأن الخدمات الطبية التي يقدمها النظام تتيح للمواطن اختيار جهة العلاج من الجهات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وكذا التوسع في شبكات مقدمي الخدمة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في المنظومة.

وقالت إن الدولة تتحمل تكاليف علاج واشتراكات الغير قادرين وتعفيهم من المساهمات في العلاج بنظام التأمين الصحي الشامل وفقًا للقانون، لافتة إلى الحرص على تحديث البيانات والانتظام في سداد اشتراك التأمين الصحي الشامل.

وتابعت أن الإعلام بكافة أشكاله له دور بارز في نشر الوعي لدى المواطنين، وكذلك سرعة التواصل مع المواطنين والتفاعل لتذليل كافة العقبات لهم.