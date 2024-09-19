الخميس 19 سبتمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

 أسعار الفاكهة اليوم، سجلت سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس، الموافق 19 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا.

 أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو برتقال بلدى من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال صيفي من 14 جنيها إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 25 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره على السابق.
  • تراوح سعر عنب رومي أحمر من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 90 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو جوافة من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر المانجو من 15 إلى 90 جنيهًا للكيلو حسب النوع.
  • تراوح سعر الرمان من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
 أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  • تراوح سعر خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر النكتارين مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو برقوق مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز صعيدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تتراجع 4 جنيهات في سوق العبور

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تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، والبرتقال يرتفع جنيهين

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