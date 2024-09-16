أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين، الموافق 16 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

تراوح سعر كيلو برتقال بلدي من 3 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو برتقال صيفي من 15 جنيها إلى 17 جنيهًا. تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 25 إلى 40 جنيهًا. تراوح سعر عنب رومي أحمر من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 90 جنيهًا. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو جوافة من 8 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر المانجو من 15 إلى 90 جنيهًا للكيلو حسب النوع.

تراوح سعر الرمان من 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 14 جنيها.

تراوح سعر كيلو كاكا من 15 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.

تراوح سعر خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر النكتارين مستورد نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو برقوق مستورد نحو 50 جنيهًا.

تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق

تراوح سعر موز صعيدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق

تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.