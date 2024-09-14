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اقتصاد

البرتقال البلدي يبدأ من 4 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم السبت، الموافق 14 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا.

 أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

«فيتو» تستعرض  أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

 أسعار الفاكهة اليوم، فيتو
  • تراوح سعر كيلو برتقال بلدي من 4 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال صيفي من 13 جنيها إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أحمر من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 25 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب رومي أحمر من 20 إلى 28 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 90 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
 أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم السبت

  1. تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 14 إلى 25 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو جوافة من 8 إلى 14 جنيهًا.
  3. تراوح سعر المانجو من 15 إلى 90 جنيهًا للكيلو حسب النوع.
  4. تراوح سعر الرمان من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 14 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو كاكا من 15 إلى 25 جنيهًا.
  7. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  8. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
 أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  • تراوح سعر خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  • بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر النكتارين مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو برقوق مستورد نحو 50 جنيهًا.
  • تراوحت أسعار الكمثرى خشابي من 15 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 11 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز صعيدي من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 12 إلى 18 جنيهًا.
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البلح السيوي بـ 65 جنيهًا، ننشر أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تتراجع جنيهين في سوق العبور

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