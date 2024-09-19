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أخبار مصر

"حكماء المسلمين" يرحب بقرار الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

رحب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.

“حكماء المسلمين” يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

وأكد مجلس حكماء المسلمين أن هذا القرار يُشكل خطوة مهمة من أجل العمل على إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويعكس الدعم الدولي المتزايد لإنهاء الاحتلال الذي وصفته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري؛ بأنه غير قانوني وآن له أن ينتهي.

"حكماء المسلمين" يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته ووقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني

وطالب مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته، ووقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل عاجل من أجل إنهاء العدوان على قطاع غزة، وتكثيف المساعي الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وتخفيف المعاناة عنهم.

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