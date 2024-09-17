الرئيس العراقي يزور جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض بغداد الدولي للكتاب (صور)

زار الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الـ 25، حيث قام الرئيس العراقي بجولة تفقدية في الجناح اطلع خلالها على الإصدارات المتنوعة لمجلس حكماء المسلمين التي تبلغ أكثر من 220 إصدار بـ 5 لغات تناقش أبرز القضايا الفكرية والثقافية.

الرئيس العراقي يشيد بالمؤلفات النوعية والفعاليات المتعددة التي يقدمها مجلس حكماء المسلمين

وأشاد الرئيس عبد اللطيف رشيد، بالمؤلفات النوعية والفعاليات المتعددة التي يقدمها مجلس حكماء المسلمين في المجالات الإسلامية والإنسانية والفكرية المتنوعة، وتهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير والتعريف بالتراث الإسلامي ومكافحة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، معربًا عن تقديره للجهود الرائدة التي يقوم بها مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لنشر وتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش الإنساني بين الأديان والثقافات المختلفة، وتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي.

الرئيس العراقي يوجه دعوة رسمية لمجلس حكماء المسلمين للمشاركة في معرض النجف

ووجه الرئيس العراقي دعوة رسمية لمجلس حكماء المسلمين للمشاركة في الدورة الرابعة من معرض النجف الدولي للكتاب، والتي تنعقد تحت رعاية سيادته في شهر فبراير من العام القادم.

من جانبه، أعرب الأمين لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، عن تقدير المجلس لهذه الدعوة الكريمة من الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، مؤكدًا حرص مجلس حكماء المسلمين على تلبية الدعوة والمشاركة في معرض النجف الدولي للكتاب، مشيرا إلى أن مشاركة مجلس حكماء المسلمين في المعارض والمحافل الدولية للكتب، تأتي انطلاقًا من كونها تعد جسرًا للتواصل الفكري والحضاري بين الثقافات المختلفة ووسيلة فعّالة لتعزيز وعي الشعوب والأمم بالمبادئ والقيم الإنسانية، وفرصة لتقديم رؤية فكرية مستنيرة لأهم القضايا الإسلامية والإنسانية.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص للمرة الأولى في معرض بغداد الدولي للكتاب، من خلال عدد كبير من الإصدارات المتميزة، بالإضافة إلى سلسلة من الندوات والفعاليات المتنوعة، يشارك فيها نخبة من كبار المفكرين والعلماء والأكاديميين، لمناقشة سُبل تعزيز الحوار والتفاهم بين كافة المذاهب ومدارس الفكر الإسلامية، وبناء جسور التواصل والسعي نحو مزيد من التعاون والوحدة بين مختلف مكونات الأمة، وذلك انطلاقًا من رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السِّلم وترسيخ قيم الحوار والتسامح، ومد جسور التعايش بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم؛ حيث يقع جناح المجلس في قاعة بغداد جناح رقم H2.