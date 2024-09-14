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دين ودنيا

في ذكرى مولده، حكماء المسلمين يدعو الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فيتو

هنأ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الاكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، الأمَّتين العربية والإسلامية والعالم أجمع؛ بمناسبة ذكرى ميلاد النبي الأكرم ﷺ، الذي أرسله ربه رحمةً ونورًا للعالمين، فنشر الحق والخير والمحبة والسلام بين البشر، فكان نورًا أضاء العالم.

حكماء المسلمين: مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان حدثًا عظيمًا

ويؤكد مجلس حكماء المسلمين أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان حدثًا عظيمًا، وفارقًا في تاريخ البشرية، فقد بعثه الله برسالة الخير إلى الإنسانية جمعاء، يدعوهم فيها إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة، فأمرهم بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، وذكرهم بأخوتهم البشرية، وأن أصلهم من آدم، وأنهم سواسية، ودعاهم إلى كرائم الأخلاق وأصول الفضائل، فكانت رسالته ﷺ نورًا هدى به الله البشرية وغيَّر به مجرى التاريخ.

مجلس حكماء المسلمين يدعو الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم

وبهذه المناسبة، يدعو مجلس حكماء المسلمين الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم، وإحياء سنَّته، وتدارس سيرته، والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في شؤون حياتنا كلها، مؤكدًا أن المعارف والتعاليم الإلهيَّة والخُلُقيَّة والتشريعيَّة التي تذخر بها مدرسة النبوَّة المحمديَّة هي خريطة النجاة للأمة والعالم.

كما يؤكد مجلس حكماء المسلمين أن الاحتفاء بهذه المناسبة العطرة يمثل فرصةً ملهمةً لوحدة صف الأمة الإسلامية، ولمِّ شملها، وتعزيز تضامنها، خاصة في ظل ما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات تتطلب من علماء الأمة إقرار الوحدة والتفاهم والتعارف، ونبذ أسباب الفرقة والفتنة والنزاع الطائفي في إطار حوار إسلامي إسلامي مستنير.

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