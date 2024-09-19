محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل وزارة الصحة (صور)

كَرَّم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، وأهداها درع محافظة الاسماعيلية بحضور النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، وذلك خلال إحتفالية لتكريم عدد من سيدات الإسماعيلية بمكتبة مصر العامة.

تقدير دور مديرية الصحة

وأكد محافظ الإسماعيلية فى كلمته على تقديره لدور الدكتورة ريم مصطفى فى نجاح مديرية الصحة بكافة المبادرات التي تطلقها المحافظة، والجهد الكبير المبذول فى معركة الوعي، ومواجهة القضايا المجتمعية بالإسماعيلية.



تكريم سيدات الإسماعيلية

وكان قد شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، احتفالية لتكريم عدد من سيدات الإسماعيلية، بمكتبة مصر العامة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وحضر الاحتفالية كل من النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

الإسماعيلية غنية بمواردها

وقال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إن محافظة الإسماعيلية غنية بمواردها الطبيعية، وتركيبتها السكانية التي يمثل الشباب ٧٠ ٪ منها، وهذا مؤشر إيجابي لمستقبل الإسماعيلية.

وأضاف المحافظ: "المرأة هي عماد التطوير والتنمية، وشريك أساسي في كافة المبادرات التي تطلقها المحافظة، وعليهن دور كبير في معركة الوعي، ومواجهة القضايا المجتمعية بالإسماعيلية".

وطالب "أكرم" سيدات الإسماعيلية، بضرورة القيام بدورهن الفعَّال في المجتمع، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، والتوعية بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بجوار أسوار المدارس، والمشاركة المجتمعية مع الجهاز التنفيذي في كافة المبادرات، مثل المبادرة التي بدأت بحي أول مدينة الإسماعيلية لجمع القمامة والمخلفات بمنطقة المحطة الجديدة بالتعاون مع مواطني المنطقة، معربًا عن تفاؤله بتطبيقها بكامل الوحدات المحلية بالمحافظة.

واختتم: "أُفضِّل أن التقى بمواطني الإسماعيلية في الشارع أثناء الجولات الميدانية، وصلاة الجمعة في المساجد، وزيارة الكنائس، ومن خلال الحوار المجتمعي مثل لقاء اليوم، عن لقاءات خدمة المواطنين النمطية التي يتم خلالها انتقاء الحضور".

وأكد أن “النجاح الحقيقي هو الوصول للمواطن الذي لا يستطيع الوصول إلينا، وأن أساس النجاح في العمل، أن يكن منظمًا، والعمل بروح الفريق الواحد، موجهًا التحية لكافة أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة”.

ومن جانبها، وجهت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الشكر لمحافظ الإسماعيلية، على تواصله الدائم مع نواب الإسماعيلية وسرعة استجابته لكافة احتياجات المواطنين بالمحافظة، مشيدة بمجهوداته منذ تكليفه محافظًا للإسماعيلية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، للقارئ الشيخ جمال محمد علي، تلاها كلمة لممثلي بيت العائلة المصرية من وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية.

وخلال اللقاء، تم فتح حوار مفتوح مع سيدات الإسماعيلية، واللواتي مثَّلن كافة فئات المجتمع الإسماعيلي، استمع خلاله محافظ الإسماعيلية لأفكارهن وطلباتهن.



وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم الدكتورة جميلة نصر نقيب أطباء الإسماعيلية، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لبنى ذكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، إيناس يوسف مدير مركز النيل للإعلام، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وأمل رجب مدير مكتبة مصر العامة.

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