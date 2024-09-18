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خارج الحدود

بأغلبية الأصوات، الأمم المتحدة توافق على مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال لفلسطين

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة موافقتها على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا بأغلبية 124 صوتا مقابل 14.

 

الجمعية العامة توافق على مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال  لفلسطين

وقبل وقت سابق استأنفت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، أعمالها  لبحث مشروع قرار يطالب إسرائيل بأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.

وجاء ذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

 شروط  مشروع قرار الجمعية العامة 

وكان مشروع قرار الجمعية العامة، المقدم من عدة دول منها بلدان عربية طالب وفق نسخته الأخيرة بـ: أن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار".

وأن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه محكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها:

سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة 

إنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل.

إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.

السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية.

عدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

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إسرائيل الأرض الفلسطينية المحتلة الجمعية العامة للامم المتحدة

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