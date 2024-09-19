"حشد": قرار الأمم المتحدة بشأن إسرائيل فرصة لإنهاء 76 عاما من الاحتلال

رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، مؤكدة أنه قرار تاريخي للأمم المتحدة يأتي بعد عام من حرب الإبادة الجماعية ويمثل فرصة لإنهاء 76 عاما من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأعلنت الهيئة، برئاسة الدكتور صلاح عبد العاطي، أنها تثمن تصويت 124 دولة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية أمس الأربعاء الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤، ورغم الضغوط الهائلة على بعضها والتي أدت إلى امتناع 43 دولة عن التصويت، ورفض 14 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تم اعتماد القرار الذي يقضي بمطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية في غضون عام امتثالا لفتوى محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، في تأكيد على رفض الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني منذ 57 عاما، بما في ذلك التنكر وعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات

ويهدف مشروع القرار الذي أيدته الأمم المتحدة إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

وشددت الهيئة الدولية "حشد" على ضرورة تحرك دول وأحرار العالم والمنظمات الدولية، وبشكل فردي وجماعي وفوري لاتخاذ كل التدابير لمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها، بما فيها حظر توريد الاسحلة لها، ومساءلة قادتها امام القضاء الدولي، بما يساهم في حماية القانون الدولي وإنهاء شريعة الغاب وتأمين العدالة وإنصاف الضحايا ووقف جرائم الإبادة الجماعية وتفكيك المستوطنات الاستعمارية وإنهاء جرائم التمييز العنصري، وصولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعويض الفلسطينيين ودعم حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

ضمان امتثال دولة الاحتلال لقواعد القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان

كما شددت "حشد" على أن تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد فرصة للاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني العادلة وكل الأصوات الدولية المطالبة بإنهاء معاناة الفلسطينيين والظلم التاريخي الذي تعرضوا له، كما أن القرار ومتابعة إنفاذه يشكل فرصة لاستعادة الثقة في القانون الدولي والمجتمع والنظام الدولي الذي فشل على مدار عام من حرب الإبادة الجماعية و٧٦ عاما من تاريخ الصراع، بما يتطلب تصعيد الضغط والتحركات الدولية لحماية الفلسطينيين وضمان امتثال دولة الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية الطارئة أمس الأربعاء مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية القرار لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.

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