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محافظات

محافظ أسوان يطمئن على جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسى

محافظ أسوان, فيتو
محافظ أسوان, فيتو

 تستعد محافظة أسوان لاستقبال العام الدراسى الجديد من خلال الجهود المكثفة التى يتم تنفيذها، لتحقيق الجاهزية الكاملة بكافة مدارس.

قال محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال إنه سيقوم بزيارات مفاجئة للإطمئنان على سير العملية التعليمية وحسن المعاملة بين المعلم والطالب، والتأكد من التزام الطلاب بالحضور فى ظل الإجراءات الجديدة التى تنتهجها وزارة التربية والتعليم، والتى تستهدف تذليل العقبات والتغلب على التحديات بأفكار ورؤى مستنيرة، وسد العجز للمدرسين بحيث يكون بكل فصل دراسى معلم.

 

لجنة مشتركة لمراجعة قرارات التخصيص 

 وكلف إسماعيل كمال بقيام لجنة مشتركة من التربية والتعليم والأبنية التعليمية لمراجعة قرارات التخصيص والمسميات للمدارس لتوحيد أسلوب وآلية العمل، والقضاء على أى معوقات إدارية، مؤكدًا على أهمية التواصل بين مديري الإدارات التعليمية والمواطنين بنطاق كل مركز ومدينة لتوضيح موقف المدارس الجارى العمل فيها،وهو ما يعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم لتوفير صروح تعليمية نموذجية.

أضاف أن ما تحقق على أرض الواقع بدخول 16 مدرسة جديدة للخدمة ليصل عددها إلى 1519 مدرسة والتى تمثل مختلف المراحل التعليمية بواقع 10 آلاف و600 فصل دراسى، ولتستقبل 409 آلاف و947 طالبا وطالبة.

 

وأشار إلى أن بالنسبة لموقف وصول الكتب المدرسية للمراحل المختلفة حيث تم توريد 99 % لمرحلة رياض الأطفال، و88 % لمرحلة التعليم الإبتدائي، و85 % لمرحلة التعليم الإعدادى والثانوى العام، بالإضافة إلى 75 % لمرحلة التعليم الفنى.

 

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