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محافظات

صحة أسوان تنفي شائعة حجز مواطنين بالمستشفيات مصابين بنزلات معوية بسبب تلوث مياه الشرب (صور)

تحليل عينة المياه
تحليل عينة المياه بأسوان،فيتو

أكد الدكتور محمد سعيد، مدير عام الصحة بأسوان، أنه لا صحة لما أثير حول تلوث مياه الشرب، موضحا أن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة وغير وارد على الإطلاق، حيث لا يوجد أي حالات تسمم أو نزلات معوية بسبب تلوث مياه الشرب في نطاق المحافظة، والتي لو حدثت ستكون الحالات المصابة بالآلاف.

 

الرد على الشائعة 

يأتى ذلك ردًا على ما تردد مؤخرًا وانتشار شائعة حجز أعداد كبيرة من المواطنين بالمستشفيات مصابين بنزلات معوية لوجود تلوث بمياه الشرب في بنبان وأبو الريش وبهاريف.

وشدد على أن المحتجزين لإصابتهم بنزلات معوية بمستشفيات الجامعة والمسلة والصداقة الجديد وإدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة لا يتعدوا 28 حالة مصابين بنزلات معوية بسبب فيروسات الأمراض الموسمية، أو تناول أطعمة ملوثة، وهذا طبيعى خلال هذه الفترة من فصل الصيف.

 ومن جانبه، ناشد المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بعدم الانسياق وراء ما يردده البعض من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان شخصيا على رأس لجنة ميدانية قامت اليوم بالمرور على عدد من محطات مياه الشرب والمرشحات تتضمن المختصين بمعامل التحاليل المتنقلة من الشركة ومديرية الصحة والتي أكدت نتائج تحليلها خلو المياه من أي تلوث، كما أن نسب الكلور والشبة طبيعية.

 

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أسوان كوم أمبو دراو تلوث مياه

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