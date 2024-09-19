الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظ أسيوط يفتتح المسرح المركزي والمعرض الدائم لإدارة أبنوب بمدرسة رفاعة الطهطاوي

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح المسرح المركزي، فيتو

افتتح اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط المسرح المركزي بعد تطويره وتجديده والمعرض الدائم وورشة الأشغال لإدارة أبنوب التعليمية بمدرسة رفاعة الطهطاوى بعرب العوامر، وذلك ضمن خطة تطوير المنشآت التعليمية والبنية التحتية لها وتفعيل الأنشطة المدرسية.

جاء ذلك بحضور محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وأحمد حسانين بحر مدير عام إدارة أبنوب التعليمية، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، وعبد الناصر شاكر مسئول عن قسم الصناعة.

محافظ أسيوط يتفقد المعرض الدائم 

عقب الافتتاح وإزاحة الستار، تفقد المحافظ المعرض الدائم وأقسامه والمنتجات المعروضة به (المشغولات اليدوية والملابس، والمفروشات، والإكسسوارات، وسلع غذائية، وفاكهة الموسم من البلح ومنتجات خشبية)، فضلًا عن الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل المفروشات المنزلية والمنسوجات والخزف والحلى والإكسسوارات من الحرف اليدوية، وأعمال فنية لطلاب المدارس. 


وبدأ الاحتفال في المسرح المركزى بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم القرآن الكريم تلاه الاستماع إلى كورال من طلاب إدارة أبنوب التعليمية وبعض الأغاني الوطنية. 


وأعلن المحافظ – خلال كلمته – عن دعمه الكامل لقطاع التعليم بالمحافظة ولجميع الأنشطة المدرسية والفعاليات الثقافية والفنية التي يجري تنفيذها بالمحافظة، مشيرًا إلى أن افتتاح المسرح المركزي يأتي ضمن خطوات نشر التنوير باعتباره إحدى وسائل تطوير الوعي وتلعب دورًا هامًا في خلق أجيال مستنيرة قادرة على استكمال بناء الوطن ويساهم في تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لصقل خبراتهم ومواهبهم المختلفة وسط دعم ومساندة العاملين بالتربية والتعليم بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية، مشيدًا بعروض الفرق الطلابية المشاركة في الاحتفال والتي تدل على مواهب الطلاب المتميزة والتدريب المتميز.

 

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وفي نهاية الاحتفالية وجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر لقطاع التعليم بالمحافظة والأنشطة المدرسية مقدمًا الشكر لكل من ساهم وعاون في تجديد المسرح المركزي لإتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الأنشطة الفنية المختلفة.

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