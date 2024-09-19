خزينة الأهلي تحصل على أكثر من 3 ملايين دولار بفضل هذا الثلاثي

حصلت خزينة النادي الأهلي على أكثر من 3 ملايين دولار، بعدما استغنى الأحمر عن ثلاثة من لاعبي الفريق بين البيع النهائي والإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانتعشت خزينة الأحمر بـ 3 ملايين و400 ألف دولار بعدما باع الأهلي محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بمبلغ 2 مليون و400 ألف دولار، بجانب إعارة أحمد عبد القادر إلى فريق قطر القطري وأليو ديانج إلى الخلود السعودي بمبلغ 500 ألف دولار لكل منهم.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وايضا ام بي سي مصر.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.