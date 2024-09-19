الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظات

رئيس مدينة الزقازيق يجتمع بالوحدات المحلية لمناقشة ملف التصالح

أبوالفتوح يجتمع بالإدارة
أبوالفتوح يجتمع بالإدارة الهندسية بالوحدات, فيتو

 عقد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية، اجتماعا برؤساء ومسؤولي الإدارة الهندسية بالوحدات المحلية بنطاق المركز وبحضور المهندس أيمن الصادق مدير الإدارة الهندسية برئاسة المركز، وذلك لتنظيم العمل بملفات التصالح على مخالفات البناء ونسبة ما تم إنجازه، وسرعة الانتهاء من باقى الملفات وذلك حرصا على راحة ورضاء المواطنين طبقا للقانون.

 

توجيهات محافظ الشرقية 

 جاء ذلك تـنـفـيـذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة العمل بروح الفريق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز الملفات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، مشددا نحن نعمل جميعًا من أجل مصلحة المواطن ونسعى جاهدين لتوفير حياة أفضل له والارتقاء بكافة الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة".

شعبان يجتمع بالأقسام الهندسية بالوحدات -فيتو

تقنين أراضى أملاك الدولة 

 وناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع نسب إنجاز كافة الملفات الـرئـيـسـيـة الهامة وملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، والتعامل بكل حزم وتطبيق القانون لمنع التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني وإزالتها في المهد والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها.

مناقشة موقف المتغيرات المكانية

 كما ناقش رئيس المدينة موقف المتغيرات المكانية واستخراج شهادة البيانات بالمراكز التكنولوجية للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 م.

إنجار كافة الملفات الهامة بالإدارات الهندسية 

 وطالب رئيس مركز ومدينة الزقازيق رؤساء القسم الهندسى بالوحدات المحلية بإنجاز كافة الملفات الرئيسية الهامة، وتولي الدولة إهتمامًا كبيرًا بإنهاء ملفي تـقـنـين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك على الوحدات أن تفرض سيطرتها لمنع التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني وإزالتها في المهد والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها.

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لن نسمح لأحد بمخالفة القانون 

 وشدد رئيس مركز ومدينة الزقازيق علي ضرورة إسراع الخطى في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا على مقولة محافظ الشرقية  بأنه لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

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المهندس ايمن الصادق مدبر الادارة الهندسية بمركز ومدينة الزقازيق رؤساء ومسؤولى الادارات الهندسية الوحدات المحلية شعبان ابوالفتوح رئيس مركز الزقازيق

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