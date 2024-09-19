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ميناء الإسكندرية يستضيف وفدًا من 17 دولة إفريقية لبحث التعاون المشترك

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

 استضافت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الخميس، بالتنسيق والتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفدا إفريقيا كبيرا يضم ممثلي 17 دولة إفريقية من متخذي القرار في مجال النقل البحري.

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 وشمل اللقاء التعرف على إمكانيات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وما تشهده من تطورات ضخمة وبحث سبل تدعيم العلاقات المشتركة مع الأشقاء الأفارقة في مجال تطوير النقل البحري والموانئ والعمليات التشغيلية وبناء القدرات وإثراء الحركة التجارية البينية.

 

 كما تطرق النقاش إلى كيفية دعم العمليات اللوجستية ودمج التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الأنشطة المينائية المختلفة، وكيفية تحقيق ترابط وتكامل بين الموانئ ووسائل النقل متعدد الوسائط واستغلال موقع ميناء الإسكندرية الجغرافي وإمكانياته، وطاقاته الاستيعابية في أن يكون محورا إقليميا للنقل البحري ومنفذا رئيسيا للتجارة بين الدول الإفريقية وقارتي أوروبا وآسيا. 

وتأتي هذه الزيارة في ظل التوجه العام للدولة وتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نحو توسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتقديم كافة سبل الدعم والشراكة التجارية والاقتصادية.

 كما شملت الزيارة بناء على توجيهات اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جولة ميدانية لتفقد الأرصفة والساحات بالميناء ومحطة الركاب البحرية وغيرها من المرافق المينائية وكيفية تنفيذ العمليات التشغيلية فيما يتعلق بالملاحة البحرية للسفن و الإرشاد والقطر، وأيضا تفقد الهويس الرابط بين البحر المتوسط ونهر النيل في إطار توسع هيئة الميناء في استخدام وسائل النقل المختلفة لنقل البضائع من وإلى الميناء سواء بالطريق البري أو السكك الحديدية أو النقل النهري.

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الاسكندرية لميناء الاسكندريه البحري

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