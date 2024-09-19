الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حبس وغرامة، عقوبة التحايل للحصول على مزايا المسنين وفقا للقانون

المسن، فيتو
المسن، فيتو

شدد قانون المسنين الجديد على عقوبة التحايل للحصول على مزايا المسنين والتى شملت الحبس والغرامة وفقا لهذا القانون.

وحسب المادة (47) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة، فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.


عقوبات بقانون المسنين الجديد 


وذكرت المادة (45) على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.


۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.

حالات تعرض المسن للخطر فى القانون 


ووفقا للمادة (24) يُعد المسن معرضًا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:

1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.


2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.

3- إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.

4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.


5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.


6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7-  إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.


8-  إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

قانون المسنين الجديد 
المسنين، 9. إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التحريض على العنف المؤسسات الاجتماعية المواد المخدرة المعايير الدولية المسنين المسن قانون المسنين الجديد قانون المسنين

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

تنبيه عاجل من التعليم للمديريات والمدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

الأهلي يستعد لإعلان إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ

انقلاب سيارة تحمل مصريين في درنة الليبية، والخارجية تقرر نقل الجثامين إلى أرض الوطن

نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر

الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-9-2024 ببداية التعاملات

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

دراسة: الأرض ربما كانت تملك حلقة مثل زحل ذات يوم

جورجينا رودريجز تزور مدينتها وتحقق أحلام طفولتها الفقيرة (صور)

ماذا قالت ميلانيا ترامب عن عملها عارضة متعرية؟ (فيديو)

حارس جيرونا يرتكب خطأ "كارثيا" ويتسبب في خسارة فريقه أمام سان جيرمان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

رابط مباشر، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-9-2024 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

«رحلة 404».. قصة امرأة من القاهرة لـ مكة تتنافس على جوائز الأوسكار2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

دعاء ليلة الجمعة للأبناء مع بداية عام دراسي جديد

ما حكم الشرع في تلحين القرآن وتصويره تصويرا فنيا؟ رد حاسم من دار الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية