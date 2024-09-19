الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظات

تفاصيل خطة تعليم الغربية لتخفيف الزحام في أيام العام الدراسي الجديد

مواعيد دخول طلبة
مواعيد دخول طلبة الغربية المدارس، فيتو

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن مواعيد دخول الصفوف الدراسية المدارس بالعام الدراسي الجديد لتخفيف الكثافات أثناء بدء الدراسة مع مراعاة انتظام الصفوف الدراسية تباعًا وذلك على النحو التالي:

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المرحلة الابتدائية

الصف الأول: السبت والأحد ٢١و ٢٢ سبتمبر

الصف الثاني: الإثنين ٢٣ سبتمبر

باقي الصفوف: الثلاثاء ٢٤ سبتمبر

المرحلة الإعدادية

الصف الأول: السبت والأحد ٢١و ٢٢ سبتمبر

الصف الثاني: الإثنين ٢٣ سبتمبر

باقي الصفوف: الثلاثاء ٢٤ سبتمبر

المرحلة الثانوية

الصف الأول: السبت والأحد ٢١و ٢٢ سبتمبر

الصف الثاني: الإثنين ٢٣ سبتمبر

باقي الصفوف: الثلاثاء ٢٤ سبتمبر
 

وأعلن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية مواعيد تنظيم عملية دخول الطلبة للمدارس لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، مؤكدا أن الهدف من عملية التنظيم هو أمن وسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد والذى يعتبر أولى مسؤوليتنا.

وأضاف "حسن" أنه لابد من ضرورة شعور الأسرة المصرية بالاطمئنان على أبنائها أثناء وجودهم في المدارس .

واشار وكيل التعليم إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لتوفير كافة عوامل الأمن والسلامة لجميع الطلاب.

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