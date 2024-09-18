محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية الجديدة بالقرى والعزب (صور)
اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الأحوزه العمرانية لـ٦٢ قرية تابعة لمراكز (المحلة الكبري - بسيون - زفتي - طنطا - كفر الزيات)، و۲۷ عزبة تابعة لمراكز (بسيون - زفتي - سمنود - طنطا - قطور - كفر الزيات ) بالإضافة الى تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ (۷۹) قرية تابعة لمراكز ( السنطة المحلة الكبري - زفتي - سمنود - طنطا - كفر الزيات)، و(۱۳) عزبة تابعة لمركز المحلة الكبرى.
وأكد محافظ الغربية ان المحافظة تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة ومن ضمن اعمال التحديث اعتماد الاحوزه العمرانية لهذه المخططات، حيث بلغت 100% وللقرى 72 % والعزب 36% وجار إنهاء جميع الأحوزة العمرانية حلا لمشاكل المواطنين وللصالح العام.
وأشار الجندي الى أن المحافظة حققت جهودًا كبيرة، بالتعاون مع الهيئة لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع حجم الزيادات السكانية، والرؤى المستقبلية، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.
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