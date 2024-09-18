الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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محافظات

غلق وتشميع 24  ورشة مخالفة في الإسماعيلية (صور)

جانب من تنفيذ قرارات
جانب من تنفيذ قرارات الغلق، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024. 

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 وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

جانب من تنفيذ قرارات الغلق، فيتو
جانب من تنفيذ قرارات الغلق، فيتو

نتائج الحملات لليوم 

حيث شهد اليوم الأربعاء، تنفيذ 23 قرار غلق وتشميع لورش بدون ترخيص بشوارع الثلاثيني، طنطا، البحري، أبوسعدة، الشهيد محمد متولي، أبوالخير، وشارع 228.  

 

تحرير محاضر مخالفات 

 

كما تم تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس حي ثان الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون.  
 

جانب من تنفيذ قرارات الغلق، فيتو
جانب من تنفيذ قرارات الغلق، فيتو
جانب من تنفيذ قرارات الغلق، فيتو

الالتزام بالبرنامج الزمني 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

جانب من تنفيذ قرارات الغلق، فيتو
جانب من تنفيذ قرارات الغلق، فيتو
جانب من تنفيذ قرارات الغلق، فيتو

التعامل الفورى مع المخالفات 

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٣ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٦ حتى ٢٦ يوليو الماضي، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣ حتى ٢٣ أغسطس، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٣١ أغسطس حتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
 

 

 

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