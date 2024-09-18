الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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محافظات

ضبط 74 أسطوانة بوتاجاز بغرض البيع بأزيد من السعر الرسمي بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات على مستوى المحافظة، لجرد مستودعات توزيع البوتاجاز، ومراقبة أسعار بيعها للمواطنين، بجانب التأكد من الاشتراطات الواجب توافرها في أماكن توزيع أسطوانات البوتاجاز.  

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جرد جميع مستودعات التموين 

وقالت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه بالتزامن مع تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز، تم جرد جميع مستودعات أسطوانات الغاز على مستوى المحافظة.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات اليومية 

وأسفرت الحملات عن ضبط 74 أسطوانة بوتاجاز ممتلئة؛ بغرض البيع بأزيد من السعر الرسمي وبدون ترخيص، بالإضافة لضبط مخزن أنابيب وسط منطقة سكنية،  بالمخالفة لشروط الترخيص. 
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وشدد "أكرم" على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية، والمخابز البلدية المدعمة، والسياحية، والإفرنجية، مع تكثيف الحملات التموينية تزامنًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ويأتي تنفيذًا لتوجهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمتابعة مستودعات توزيع البوتاجاز، والتأكد من وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه. 
 

 

 

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