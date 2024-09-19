تاريخ مواجهات فينورد ضد باير ليفركوزن قبل لقاء الليلة بدوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، يحل باير ليفركوزن الألماني ضيفا اليوم الخميس على فينورد الهولندي علي أرضية ملعب فينورد ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات فينورد ضد باير ليفركوزن

والتقى فينورد ضد باير ليفركوزن في مباراتين بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1987، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي 2-2 بينهما قبل أن يفوز ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني في الإياب بهدف نظيف.

القيمة التسويقية لفينورد وليفركوزن

ويتفوق نادي باير ليفركوزن في القيمة التسويقية بقيمة 627 مليون يورو، مقابل 286 مليونا لصالح أصحاب الأرض فينورد، بينما يتواجد فلوريان فيرتز على رأس قائمة أغلى اللاعبين في المباراة بواقع 130 مليون يورو.

موعد مباراة فينورد ضد باير ليفركوزن

تنطلق صافرة مباراة مباراة فينورد ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم الخميس.

القناة الناقلة لمباراة فينورد ضد باير ليفركوزن

وتذاع مباراة فينورد ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة بي ان سبورت 1.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وارتفعت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ومكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني.