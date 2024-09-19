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موعد مباراة فينورد ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

باير ليفركوزن، فيتو
باير ليفركوزن، فيتو

دوري أبطال أوروبا، يستضيف فينورد الهولندي نظيره باير ليفركوزن الألماني اليوم الخميس على ملعب الأول ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة فينورد ضد باير ليفركوزن 

تنطلق صافرة مباراة مباراة فينورد ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم الخميس.

القناة الناقلة لمباراة فينورد ضد باير ليفركوزن

وتذاع مباراة فينورد ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة بي ان سبورت 1.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وارتفعت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ومكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني.

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