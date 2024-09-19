آلام القولون من الآلام المزعجة للمصابين بها وتزيد آلام القولون عند تناول آكلات معينة.

آكلات تزيد من آلام القولون

وكشفت وزارة الصحة عن أهم الأكلات التي تزيد من آلام القولون منها:

الأطعمة المصنعة

الأطعمة المقلية

الأطعمة التي تحتوي علي بروتين بنسبة مرتفعة

وتحتوي الأطعمة المصنعة والمقلية علي دهون غير صحية وسكريات تسبب زيادة الوزن وتسبب آلام مستمرة في القولون.

وقدمت وزارة الصحة نصائح للتخلص من آلام القولون من خلال تجنب تناول الأطعمة المقلية وكذلك اتباع الآتي:

١- اتباع نظام غذائي صحي

٢- الإكثار من الخضروات والفاكهة

٣- أخذ قسط كافي من النوم

٤- شرب الكثير من السوائل

٥- البعد عن الأطعمة المصنعة التي تحتوي علي نسبة عالية من السعرات الحرارية

الأكلات المصنعة

وتقلصات القولون هي أحد أعراض الاضطرابات المعوية وقد يعاني الإنسان من تقلصات القولون كرد فعل حاد لعدوى أو عدم تحمل الطعام

ويعاني بعض الأشخاص من تقلصات القولون المزمنة المرتبطة بحالة كامنة، مثل متلازمة القولون العصبي.

ما هي آلام القولون؟

القولون يمكن ان يتعرض الى تشنجات عضلية في القولون الأمعاء الغليظة والتشنج هو انقباض مفاجئ وعفوي للعضلات.

كيفية الشعور بتشنجات القولون؟

قد يشعر المريض بتشنج مفاجئ في البطن، وخاصة في الجانب الأيسر السفلي، وقد يعاني أيضًا من:

ألم في البطن وقد تكون التشنجات مؤلمة، وخاصة إذا كانت شديدة.

الإمساك قد تتسبب التشنجات في احتباس البراز في القولون بدلًا من دفعه للأمام.

انتفاخ البطن.

قد يكون نتيجة للإمساك والغازات، أو قد يكون أحد الأعراض الموازية المرتبطة بنفس سبب التشنجات.

الرغبة المفاجئة في التبرز وبدلًا من حبس البراز، تدفعه التشنجات أحيانًا للأمام.