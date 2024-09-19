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ثقافة وفنون

الشاب خالد يكشف قصة طريفة مع والدته (فيديو)

الشاب خالد، فيتو
الشاب خالد، فيتو

الشاب خالد، قال مطرب الراي الجزائري الشاب خالد:"لما بتذكر أمي وأبي وأخى الذين توفوا أجد نفسي غير قادر على حبس دموعي ولكن أبكي لوحدي".

قصة علاج والد الشاب خالد 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه أحمد سعد وعمرو سعد بقناة "إم بي سي 1":"أبي قبل وفاته كان يعاني من المرض، ونقلته من الجزائر إلى فرنسا للعلاج في باريس وأتذكر انه كان يبكي من ألم المرض، والحمد لله رأى زوجتي وأبنائي وقال لي أنا فرحان بيك".

الشاب خالد ضيف بيت السعد، الليلة

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وتابع الشاب خالد:"قبل وفاة أبي كان عندي حفل قلت له أنا هجلس معاك ومش هروح الحفل، قال لي لأ لازم تمشي خلصوا الحفل مع زوجتك وارجعوا علطول".

اَخر أيام والد الشاب خالد

وأكمل:"الطبيب قال لي لازم والدك يرجع للبلد لأنه قدامه شهر أو شهرين ويرحل عن عالمنا وفقا لحالته الصحية، خليه يرجع للجزائر ويشوف أهله والناس وهو ماشي قال لي سامحني يا ولدي تقلت عليك وكنت أقسو عليك وضربتك كتير قلت له لأ انت خلتني راجل بس وأنا صغير كنت مجنون".

قصة طريفة للشاب خالد مع والدته

ولفت:"أمي كانت حنونة واقرب ليا من أبويا، وانا صغير كنت اشتغل في كباريهات وهي كانت تخبي عليا وأبي يجي من الشغل يسأل عني تقوله نايم، ولما أرجع البيت الاقيها تفتح لي الباب علطول علشان ادخل بدون ما أبي ياخد باله".

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