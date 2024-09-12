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ثقافة وفنون

أحمد سعد لـ أبلة فاهيتا: ضيعت عمري كله على الستات (فيديو)

المطرب أحمد سعد مع
المطرب أحمد سعد مع أبلة فاهيتا، فيتو

أبلة فاهيتا، اتهمت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، المطرب أحمد سعد بكرهه للنساء، ليرد عليها: "والله بحبهم جدًّا ده أنا في حياتي أصلًا ضيعت عمري كله على الستات".

سر اكتئاب المرأة وتعليق أبلة فاهيتا

وقال أحمد سعد خلال برنامج "بيت السعد" المذاع على قناة "إم بي سي 1": "عندما تكتئب المرأة تذهب إلى الرجل ليكتئب معها علشان ما بتحبش تكتئب لوحدها"، لتعلق أبلة فاهيتا:"يا لهوي بتكره الستات أنت".

اتجاهات المرأة حالة الاكتئاب

وتابعت أبلة فاهيتا: "الست لما بتكتئب بتتجه في كل الاتجاهات ومنها الذهاب الي الكوافير أو المول والتلاجة".

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قصة أحمد سعد مع صمت زوجته 

وأشار أحمد سعد: "سكوت المرأة معناه انها قفشت حاجة على الموبايل، أصل أنا السكوت بيقتلني، أخش على مراتي الاقيها ساكتة أعرف أنها مسكت تليفوني".



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أحمد سعد أبلة فاهيتا زوجة احمد سعد برنامج بيت السعد قناة إم بي سي 1

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