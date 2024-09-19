الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمني: لا صحة لفيديو القبض على متهم بدون وجه حق بالإسكندرية

تفاصيل القبض علي
تفاصيل القبض علي متهم بالإسكندرية، فيتو

كشف مصدر أمني  حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" تدعى خلاله إحدى الفتيات قيام أحد ضباط الشرطة بالإسكندرية بإلقاء القبض على شقيقها دون وجه حق.


فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى الفتيات تدعى قيام أحد ضباط قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بإلقاء القبض على شقيقها دون وجه حق والتعدى عليها ووالدتها بالسب والشتم وبعثرة محتويات منزلهم.


 بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (أحد العناصر الجنائية – سبق اتهامه فى قضيتى إتجار فى المواد المخدرة عامى 2019، 2023) حال تواجده بنطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزته ( 26 قطعة لمخدر الحشيش - سلاح أبيض).. 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة التى قررت إستمرار حبسه على ذمة التحقيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لإدعاءاتها الكاذبة.

كل ما تريد معرفته عن اللوحات المعدنية المميزة.. يحق للمالك نقلها على أي سيارة باسمه.. «م هـ م 4» بسعر 13 مليون جنيه.. وهذه طرق المزايدة والشراء إلكترونيًا

الأم منعته 12 سنة عن والده، محكمة جنوب الجيزة تقضي بتمكين زوج من رؤية ابنه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصدر امني فيس بوك بالاسكندرية

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن اللوحات المعدنية المميزة.. يحق للمالك نقلها على أي سيارة باسمه.. «م هـ م 4» بسعر 13 مليون جنيه.. وهذه طرق المزايدة والشراء إلكترونيًا

الأم منعته 12 سنة عن والده، محكمة جنوب الجيزة تقضي بتمكين زوج من رؤية ابنه

بالأرقام، جهود حملة مكبرة للمرور بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

شرطة المرافق تغلق محلات غير حاصلة على تصالح بحي الهرم (صور)

مدرب كرة قدم عربي الجنسية يتهم زوجته بالخيانة، ومباحث أكتوبر تحقق في البلاغ

المعمل الجنائي يعاين حريق عقار بجوار معهد القلب في إمبابة

البراءة وحضور الجلسات أهم الشروط، خبير قانوني يكشف متى يحق لـ أحمد فتوح استرداد الكفالة؟

من بدل الرقص لملابس السجون، راقصات خلف القضبان بتهمة التحريض على الفسق والفجور

الأكثر قراءة

أمريكا تكشف موقفها الأخير بشأن حل أزمة سد النهضة

الأزهر عن اجتزاء كلمة الإمام الأكبر في احتفالية المولد النبوي الشريف: افتراء وتدليس

الدولار بكام في البنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم

لينك نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024

خبير تكنولوجي يكشف السبب الرئيسي في انفجار أجهزة البيجر بلبنان

تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح والأتربة

رغم مغادرته اجتماع الرابطة، رئيس نادي إنبي: سنلعب في الدوري وأحترم قرار الأغلبية

مصدر أمني: لا صحة لفيديو القبض على متهم بدون وجه حق بالإسكندرية

منوعات

المزيد

حارس جيرونا يرتكب خطأ "كارثيا" ويتسبب في خسارة فريقه أمام سان جيرمان (فيديو)

رصد دب أسود يمشي على ساقين فقط (فيديو)

عطلة صيفية لزوجين وطفلهما تنتهى بفاجعة داخل محمية طبيعية

شركة طيران عالمية تضع شروطا مشددة لمظهر العاملين ومواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق الدراسة.. أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 19-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 19-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية