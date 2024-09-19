مصدر أمني: لا صحة لفيديو القبض على متهم بدون وجه حق بالإسكندرية

كشف مصدر أمني حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" تدعى خلاله إحدى الفتيات قيام أحد ضباط الشرطة بالإسكندرية بإلقاء القبض على شقيقها دون وجه حق.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى الفتيات تدعى قيام أحد ضباط قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بإلقاء القبض على شقيقها دون وجه حق والتعدى عليها ووالدتها بالسب والشتم وبعثرة محتويات منزلهم.



بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (أحد العناصر الجنائية – سبق اتهامه فى قضيتى إتجار فى المواد المخدرة عامى 2019، 2023) حال تواجده بنطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزته ( 26 قطعة لمخدر الحشيش - سلاح أبيض)..

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة التى قررت إستمرار حبسه على ذمة التحقيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لإدعاءاتها الكاذبة.