تنسيق جامعة الأزهر 2024، اليوم ختام تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية

ينتهي، اليوم الإثنين، طلاب القسم الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية من تسجيل رغبات الالتحاق لكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، وذلك بعد انطلاق التسجيل يوم الإثنين الماضي عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق كليات الأزهر 2024

وفيما يتعلق بتنسيق كليات الأزهر 2024، فقد أوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر، أن التسجيل لطلبة الدور الثاني الذين تم اعتماد نتيجتهم بدأ من يوم الإثنين الموافق 9 من سبتمبر وحتى اليوم الإثنين الموافق 16 من سبتمبر 2024.

كما بدأ العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر إلكترونيًّا من الأربعاء 11 سبتمبر وحتى يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري 2024م، وأن هذه المرحلة تستقبل: (المستنفذين- السنوات السابقة - الثانوية العامة - الشهادات المعادلة).

وناشد مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك بتحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب.

رابط تنسيق جامعة الأزهر

هذا ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة تنسيق الجامعات مصر الرقمية من خلال هذا الرابط