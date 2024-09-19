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ثقافة وفنون

الشاب خالد: اشتغلت بائع عصير على الطريق أيام الفقر وتركت المدرسة (فيديو)

الشاب خالد، فيتو
الشاب خالد، فيتو

الشاب خالد، قال نجم الراي الجزائري الشاب خالد:"الفقر يجعل الشخص حزينا ويعيش ضغوطات الحياة، ولكني أرى إن الواحد ياكل كسرة خبز ومياه ويعيش في راحة بال أفضل من أي شيء".

أيام الفقر في حياة الشاب خالد

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه عمرو سعد وأحمد سعد بقناة "إم بي سي 1":"أحلى أيام كانت فترة الفقر وأحن لها وهي من صنعت مني رجلا قادرا على العمل ومحاربة الصعاب".

الشاب خالد بائع عصير الليمون

وتابع:"انا اشتغلت كل شيء وأنا صغير كنت بائع عصير ليمون في الطريق ودي كانت أيام الفقر، وكنت أعطي للناس العصير وأقول لهم برد يا عطشان".

الشاب خالد ضيف بيت السعد، الليلة

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فشل الشاب خالد في المدرسة

وأكمل:"المدرسة مكنتش في دماغي ومحستش إني انفع للمدرسة، والمعلم بتاعي كان مصري واسمه إبراهيم، بعد الاستقلال جابولنا للدراسة العربية سوريين وفلسطينيين ومصريين".

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الشاب خالد مطرب الراي الشاب خالد برنامج بيت السعد أحمد سعد عمرو سعد

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