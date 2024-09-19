الشاب خالد: اشتغلت بائع عصير على الطريق أيام الفقر وتركت المدرسة (فيديو)

الشاب خالد، قال نجم الراي الجزائري الشاب خالد:"الفقر يجعل الشخص حزينا ويعيش ضغوطات الحياة، ولكني أرى إن الواحد ياكل كسرة خبز ومياه ويعيش في راحة بال أفضل من أي شيء".

أيام الفقر في حياة الشاب خالد

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه عمرو سعد وأحمد سعد بقناة "إم بي سي 1":"أحلى أيام كانت فترة الفقر وأحن لها وهي من صنعت مني رجلا قادرا على العمل ومحاربة الصعاب".

الشاب خالد بائع عصير الليمون

وتابع:"انا اشتغلت كل شيء وأنا صغير كنت بائع عصير ليمون في الطريق ودي كانت أيام الفقر، وكنت أعطي للناس العصير وأقول لهم برد يا عطشان".

فشل الشاب خالد في المدرسة

وأكمل:"المدرسة مكنتش في دماغي ومحستش إني انفع للمدرسة، والمعلم بتاعي كان مصري واسمه إبراهيم، بعد الاستقلال جابولنا للدراسة العربية سوريين وفلسطينيين ومصريين".