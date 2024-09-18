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رياضة

مجلس الجبلاية يعلن غدا موعد فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام اجتماعا هاما غدا الخميس، بمقر الاتحاد بالجزيرة من أجل حسم عدد من الملفات الهامة والعاجلة.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية سيعلن عقب اجتماعه غدا، موعد فتح باب الترشيح لـإنتخابات اتحاد الكرة، لإختيار مجلس جديد يدير شئون الكرة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

موعد انتخابات اتحاد الكرة

وأكد المصدر، أنه وفقا للمخاطبات التي تمت بين مسئولي الجبلاية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فقد تحدد شهر نوفمبر المقبل لإقامة الجمعية العمومية لـانتخابات اتحاد الكرة، وبحسب المصدر فإن مجلس الجبلاية الجديد سيتسلم مهمته رسميا قبل نهاية شهر نوفمبر.

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل مسابقات الفروع والقطاعات

أعلن اتحاد الكرة تفاصيل مسابقات الفروع والقطاعات ومهرجانات البراعم والأكاديميات موسم 2024-2025.

تفاصيل مسابقات الفروع والقطاعات ومهرجانات البراعم والأكاديميات

وكان عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المسابقات، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، قد عقدا اجتماعًا موسعًا الأربعاء الماضي بمقر الاتحاد مع المديرين التنفيذيين ومديري المسابقات في جميع المناطق. 

شهد الاجتماع شرحًا مفصلًا لكل ما يخص نظام مسابقات الناشئين ومهرجانات البراعم وتعليمات القيد ومسابقات المناطق والقطاعات في الموسم الجديد 2024-2025.

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