اليوم، اتحاد الكرة يجري قرعة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة
قرعة القسم الثاني، يجري اتحاد الكرة في الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، قرعة مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني “ب”، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجبلاية.
وتقام القرعة بحضور لجنة المسابقات باتحاد الكرة بالإضافة إلى مندوبي الأندية الـ 20 المشاركين بدوري القسم الثاني ب.
ومن المقرر أن يتم تقسيم الأندية الـ 20 إلى مجموعتين فرعيتين، وهم المجموعة الثالثة والرابعة، قبل سحب قرعة المسابقة.
فرق مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني
وتضم مجموعة القاهرة أندية، النجوم، جمهورية شبين، العبور، النصر، الشمس، المريخ، بورفؤاد، المستقبل سبورت، جنوب سيناء، الإنتاج الحربي، مصر للتأمين، ألو إيجيب، إيسترن كومباني، نجمة سيناء، اتحاد الشرطة، دياموند، الشرقية، البلاستيك، بنها، تيم إف سي “جولدي”.
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