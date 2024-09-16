تنسيق جامعة الأزهر 2024.. 77 ألف طالب يسجلون رغباتهم قبل ساعات من غلق باب التسجيل.. بشرى سارة بشأن تظلمات الشهادة الثانوية.. وفيتو تنشر القائمة الكاملة للكليات الجديدة

تنسيق جامعة الأزهر 2024، ينتهي اليوم الاثنين تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من ٧٧ ألف طالب وطالبة حتى الآن.

تنسيق جامعة الأزهر 2024

وأهاب الدكتور فرج بالطلاب التدقيق في تسجيل الرغبات والانتهاء منها قبل مساء اليوم، وأن يبادر من لم يسجل رغباته بالانتهاء منها قبل غلق باب التسجيل.

وفيما يتعلق بـ تنسيق كليات الأزهر 2024، فقد أوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر، أن التسجيل لطلبة الدور الثاني الذين تم اعتماد نتيجتهم بدأ من يوم الإثنين الموافق 9 من سبتمبر وحتى اليوم الإثنين الموافق 16 من سبتمبر 2024.

كما بدأ العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر إلكترونيًّا من الأربعاء 11 سبتمبر وحتى يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري 2024م، وأن هذه المرحلة تستقبل: (المستنفذين- السنوات السابقة - الثانوية العامة - الشهادات المعادلة).

وناشد مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك بتحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب.

تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني رسالة طمأنة للطلاب الذين قدموا تظلمات على نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.

وناشد مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك تحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحتهم.

رابط تنسيق جامعة الأزهر

ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة تنسيق الجامعات مصر الرقمية من خلال هذا الرابط .

الكليات الجديدة في تنسيق جامعة الأزهر 2024

تعديل اسم "التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام" إلى كلية الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة انتظام.

تعديل اسم “التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبه الخدمة الاجتماعية انتظــام” إلى كلية الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة فصول تفهنا الاشراف انتظام.

تعديل اسم “الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام انتظــام” إلى كلية الإعلام بنات القاهرة انتظام.

إضافة رغبة جديدة باسم كلية اللغة العربية بنين جرجا شعبة التاريخ والحضارة انتظام ضمن رغبات "علمي وأدبي بنين قبلي".



إضافة رغبة جديدة باسم اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية انتظــام ضمن رغبات علمي وأدبي بنين منطقة القاهرة وبحري وقبلي.

إضافة رغبة جديدة باسم كلية العلوم بنات القاهرة فصول أسيوط انتظام ضمن رغبات "علمي بنات منطقة القاهرة وبحري وقبلي"

إضافة رغبة جديدة باسم كلية التربية بنات القاهرة شعبة التربية الفنية انتظام ضمن رغبات "علمي وأدبي بنات منطقة القاهرة وبحري وقبلي".

الكليات الجديدة في جامعة الأزهر

إضافة رغبة جديدة باسم كلية التربية بنات القاهرة شعبة التربية الخاصة انتظام ضمن رغبات "علمي وأدبي بنات منطقة القاهرة وبحري".

إضافة رغبة جديدة باسم كلية التربية بنين اسيوط شعبة التعليم الأساسي انتظام ضمن رغبات "علمي وأدبي بنين منطقة قبلي فقط".

إضافة رغبة جديدة باسم كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات القاهرة شعبة القراءات انتظام ضمن رغبات "علمي وأدبي بنات منطقة القاهرة وبحري وقبلي".