حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 25 كيلو حشيش ببدر

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس ٣ متهمين (عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (٢٥ كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش)، و(عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المخدرات خلال اسبوع بـ (24 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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