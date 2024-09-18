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رياضة

تعادل سلبي بين بولونيا الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

بولونيا الإيطالي
بولونيا الإيطالي

دوري أبطال أوروبا، تعادل فريق بولونيا الإيطالي أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ريناتو دال آرا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من نظام الدورى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

شهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لمصلحة فريق شاختار في الدقيقة الثالثة عن طريق جيورجي سوداكوف.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق بولونيا استغلال عاملي الأرض والجمهور لإحراز هدف التقدم، إلا أن جميع المحاولات باءت بلفشل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تشكيل بولونيا أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا 

وجاء تشكيل فريق بولونيا أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي.

خط الدفاع: ستيفان بوش، سام بوكيما، جون لوكومي، تشارالامبوس ليكوجيانيس.

خط الوسط: جيوفاني فابيان، ريمو فريلير، نيكولا مورو.

خط الهجوم: دان ندوي، ريكاردو أورسوليني، سانتياغو كاسترو.

دانيلو سيكان يقود شاختار لمواجهة بولونيا 

فيما جاء تشكيل فريق شاختار كالتالي:

حراسة المرمى: دميترو رزنيك.

خط الدفاع: كوهيم كونوبليا، فاليري بوندار، ميكولا ماتفيينكو، بيدرينهو.

خط الوسط: أرتيم بوندارينكو، دميترو كريسكيف، جيورجي سوداكوف، أولكسندر زوبكوف، إيجينالدو دي سوزا ليموس.

خط الهجوم: دانيلو سيكان.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا أستحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.
بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بولونيا وشاختار في الشوط الأول

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دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بولونيا وشاختار في الشوط الأول

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