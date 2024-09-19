الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

حبس تشكيل عصابي أجنبي يتزعمه صاحب شركة غسل 70 مليون جنيه بالقاهرة

حبس متهمين أرشيفية
حبس متهمين أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى يتزعمه صاحب شركة بالقاهرة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة). 

وذلك لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة.

ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).

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