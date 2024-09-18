سقوط تشكيل عصابي أجنبي يتزعمه صاحب شركة غسل 70 مليون جنيه بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى يتزعمه صاحب شركة بالقاهرة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).



وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون مبلغ (70 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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