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خارج الحدود

بعد تفجيرات لبنان، تصريح مستفز لرئيس أركان جيش الاحتلال

هرتسي هاليفي، فيتو
هرتسي هاليفي، فيتو

قال هرتسي هاليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: إنه لدينا المزيد من القدرات، وفي كل مرحلة من المواجهة نكون مستعدين لما بعدها بمرحلتين.

 

غلق جميع الأجهزة الإلكترونية

ولفتت  تقارير إخبارية إلى أن هناك تعليمات أمنية في لبنان تنص على غلق جميع الأجهزة الإلكترونية تحسبًا لأي استهداف جديد من إسرائيل.

 

أجهزة الاتصالات التي تم تفجيرها في لبنان

ويدور الحديث عن أن أجهزة الاتصالات التي تم تفجيرها مؤخرًا، كانت خارج نطاق الضاحية الجنوبية التي تسير فيها الأمور بشكل طبيعي، وتستعد لمراسم تشيع جثامين ضحايا تفجير أجهزة الاتصالات أمس.

وأكد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، أن الحكومة علقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل،  وذلك وفقا لنبأ عاجل ذكرته وسائل إعلامية.

 

تعليق تصدير السلاح إلى إسرائيل
 

في وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن لندن لن تجدد تصدير السلاح لإسرائيل.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف وزير الخارجية البريطاني: "سنعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل منها عتاد مستخدم في غزة مشيرا إلى أن بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل تشكل خطرا حقيقيا".

يشكل خطرا حقيقيا، وزير الخارجية البريطاني: لن نجدد تصدير السلاح لإسرائيل

دول أوقفت تصدير السلاح لإسرائيل بعد طوفان الأقصى (إنفوجراف)

وتابع وزير الخارجية البريطاني: "إسرائيل ستتمتع بالأمن والاستقرار بتطبيق حل الدولتين"، لافتا إلى أنه لا تأكيدات لدى لندن بأن إسرائيل خرقت القانون الدولي.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على أن التصعيد في الضفة الغربية مقلق للغاية.

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