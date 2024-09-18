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محافظات

بمشاركة المحافظ، ماراثون رياضي بمدينة العريش

بمشاركة المحافظ،
بمشاركة المحافظ، مارثون رياضي بمدينة العريش

نظمت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة مارثون رياضي بمدينة العريش، تحت شعار "سيناء اقوي بشبابها"، تحت رعاية وبمشاركة اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وبمشاركة اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ورؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية.

 

بمشاركة المحافظ ماراثون رياضي بمدينة العريش


انطلق الماراثون من أمام مبنى المحافظة، وحتي الصالة المغطاة بالعريش لمسافة 1.8 كيلو متر، فيما أقيمت عروض فنية ورياضية بالصالة المغطاة، حيث شارك  المحافظ في مباراة لكره القدم بين الجهاز التنفيذي وقدامي اللاعبين.


وأكد محافظ شمال سيناء أهمية مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي  تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال عدة محاور،بهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات.

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