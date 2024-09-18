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اقتصاد

السفير التركي بالقاهرة: الاستثمار فى السوق المصرى يحقق فوائد للبلدين

السفير التركي بالقاهرة
السفير التركي بالقاهرة

أكد السفير صالح موطلو شن السفير التركي بالقاهرة عمق العلاقات التجارية الاقتصادية بين مصر وتركيا؛ مشيرا إلى أهمية الزيارة التاريخية، التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي تركيا مؤخرا؛   وتم عقد مباحثات مشتركة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيسي، كما تم عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين تركيا ومصر، وتم اعتماد الإعلان المشترك والتوقيع على اتفاقيات مختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بشأن افتتاح مصنع إنتاج شركة بيكو للاجهزة المنزلية مصر اليوم الأربعاء  بمدينة العاشر من رمضان بحضور د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس  مجلس الوزراء  للتنمية الصناعية.

افتتاح المصنع عقب زيارة الرئيس السيسى لتركيا.


جاء افتتاح هذا المصنع جاء بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا في 4 سبتمبر الجاري. ‎

ولأضاف السفير خلال افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمصنع بيكو أن أهم فوائد هذا المجلس وعمله وإرادة الرئيسين، تتضمن  فوائد اقتصادية وتجارية واستثمارية من أجل التنمية، والتعاون في المجالات التكنولوجية.
 

ولفت إلى أنه خلال  السنوات الـ3 الماضية، ومنذ أن بدأت العمل، كانت شركةبيكو دائمًا عازمة على القيام بهذا الاستثمار في هذا المصنع، وإكماله، موضحا أن مصر هي الاختيار الصحيح لنا سياسيا وتاريخيا، ومع موقعها الاستراتيجي وتزايد عدد السكان والتوسع الحضري وسياسات  الرئيس السيسي التنموية وإمكانية الوصول إلى أفريقيا والوصول إلى العالم أجمع، وعلى المدى الطويل، فهي الخيار الصحيح.

 

الاستثمار فى السوق المصرى يحقق فوائد لمصر وتركيا 

وأشار إلى أن الاستثمار فى السوق المصرى سيجلب فوائد لشركتنا لكل من مصر وتركيا، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة لمشاركة التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية والنمو مع مصر، من خلال شركاتنا الوطنية والعالمية مثل بيكو ومؤسساتنا العامة والشركات العامة.
وإرادة الرئيسين الموقرين تتجه في هذا الاتجاه.

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