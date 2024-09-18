بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يتأخر بثلاثية أمام تراكتور الإيراني فى الشوط الأول 

تأخر فريق الوكرة القطري، الذي يلعب بين صفوفه حمدي فتحي نجم منتخب مصر، أمام تراكتور الإيراني بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليا، على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

وتواجد حمدي فتحي، في تشكيل فريقه الوكرة القطري بشكل أساسي أمام تراكتور الإيراني.

وسجل أهداف فريق تراكتور الإيراني، توميسلاف شتركالي في الدقيقة 13، وترابي في الدقيقة 16، وأضاف أميرحسين حسينزاده الهدف الثالث في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول والمباراة.

تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني

جاء تشكيل الوكرة القطري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد البكيري.

الدفاع: لوكاس مينديز، عبد الكريم حسن، عمر صلاح، أيوب عسال.

الوسط: حمدي فتحي، ريكاردو جوميز، ألكسندر شولز.

الهجوم: نبيل عرفان، فريد بولاية، عيسى العيدوني.

ويلعب الوكرة رابع الدوري القطري في الموسم الماضي 2023- 2024 ضمن المجموعة الأولى والتي تضم أندية، تراكتور سازي تبريز الإيراني إيران، موهون باجان سوبر جاينت الهندي، ورافشان بطل طاجيكستان.

وتضم البطولة بنسختها الجديدة 32 فريقا تم توزيعهم على ثماني مجموعات بمعدل 4 مجموعات في منطقة الغرب ومثلهم في الشرق.