بمشاركة حمدي فتحي، خسارة الوكرة من الدحيل بثنائية في الدوري القطري

فاز فريق الدحيل على نظيره الوكرة الذي يلعب ضمن صفوفه حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الجنوب"، مباراة الوكرة ضد الدحيل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري القطري.

سجل هدفي الدحيل اللاعب إدميلسون جونيور في الدقيقة 13، و27.

جدير بالذكر أن إبراهيما ديالو لاعب الدحيل تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 47.

تشكيل الوكرة أمام الدحيل

في حراسة المرمى: محمد البكري.

في خط الدفاع: تميم- شولز- لوكاس مينديز- عبدالكريم حسن.

في خط الوسط: أيوب عسال- عيسى العيدوني- جيلسون دالا- حمدي فتحي

في خط الهجوم: عمر الأسعد- ريكاردو جوميز.

الوكرة يحقق فوزه الأول في الدوري القطري على حساب الشحانية

وكان فريق الوكرة الذي يلعب ضمن صفوفه حمدي فتحي لاعب منتخب مصر، فاز على نظيره الشحانية بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بإستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر.

سجل هدف الوكرة اللاعب ريكاردو جوميز في الدقيقة 73.

جدير بالذكر أن حسام كمال السيد لاهب الشحانية تعرض للطرد في الدقيقة 38.