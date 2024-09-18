الكشف عن البوستر الرسمي للموسم الثاني من الدراما الكورية "Gyeongseong Creature"

كشفت منصة NETFLIX عن البوستر الرسمي للموسم الثاني من الدراما الكورية “Gyeongseong Creature” بطولة الممثل بارك سوجون والممثلة هان سوهي، والذي يوضح الملامح الأولى للجزء الثانى من العمل، حيث يظهر قفزة زمنية الضخمة لتكون القصة بعد مرور 100 عام تقريبًا على أحداث الموسم الأول، والمقرر بدء عرضه يوم 27 سبتمبر الجاري.

الموسم الثاني من Gyeongseong Creature

كما تم الكشف عن المقطع الدعائي الأول، لا يزال أمام تشاي أوك (هان سوهي) الكثير لتكتشفه وهي تتجول بشجاعة عبر كوريا الحالية بعد أن نجت من التجارب المروعة في جيونجسيونج - وهو الاسم القديم الذي أُطلق على سيول في أوائل القرن العشرين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليها معرفة ما هو الأمر مع Ho-jae، وهو رجل معاصر يحمل تشابهًا مذهلًا مع Tae-sang في الموسم الأول (Park Seo-jun)، هل هم مرتبطون؟ هل يمكن أن يكون هو نفس الرجل الذي قابلته في جيونجسيونج؟ تطرح هذه الأسالة نفسها على بطلة العمل خلال أحداث الدراما.

ويسلط الموسم الثاني الضوء أيضًا على الموضوعات التي سيستمر “Gyeongseong Creature” في تغطيتها، مثل الاضطهاد السياسي الذي يواجه تشاي أوك بالمقارنة مع ربيع كيونغسونغ الذي شهدته في عام 1945، بالعودة إلى الجدول الزمني القديم، كانت التجربة أيضًا بمثابة قصة رمزية لعدم قدرة البشر على النظر إلى بعضهم البعض كبشر، ويحدث ذلك أيضًا في عام 2024، وإن كان بطرق مختلفة ليس من السهل دائمًا اكتشافها.