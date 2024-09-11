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ثقافة وفنون

إيمان العاصي تنتهي من تصوير مشاهد "برغم القانون" في شبرا (خاص)

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو

تستعد الفنانة إيمان العاصي لعرض مسلسلها برغم القانون، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لها في عالم الدراما.

مسلسل إيمان العاصي 

وعلمت “فيتو” أن إيمان العاصي انتهت من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد برغم القانون في شوارع منطقة شبرا مصر، واستغرق التصوير يومين.

وتفصلنا أيام قليلة على انطلاق مسلسل برغم القانون للفنانة إيمان العاصي والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لها في عالم الدراما.

عدد حلقات مسلسل برغم القانون 

ويبحث الجمهور عن كل تفاصيل المسلسل قبل بدء عرضه، وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل برغم القانون فإنه ينتمي لعالم المسلسلات الطويلة ومكون من 30 حلقة.

موعد بدء عرض مسلسل برغم القانون 

وينطلق مسلسل "برغم القانون" بطولة النجمة إيمان العاصى على شاشة قناة "ON" بداية من يوم الأحد 15 سبتمبر، بينما يعرض على منصة و"اتش ات" يوم 14 سبتمبر، ويستعرض المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية الهامة، ويحمل في طياته الكثير من التشويق والإثارة.

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام. 

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شاهد، برومو مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي

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