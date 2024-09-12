المعاهد الأزهرية ومركز الإمام الأشعري يختتمان فعاليات البرنامج التثقيفي بالقاهرة والقليوبية

اختتم قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الخميس ٢٠٢٤/٩/١٢م بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري بمشيخة الأزهر فعاليات البرنامج التثقيفي والعقدي حول (معالم المنهج الأزهري) الذى انعقد لموجهي ومعلمي العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية في منطقتي القاهرة والقليوبية مع استمراره - تباعا - في بقية المناطق الأزهرية.

فعاليات البرنامج التثقيفي والعقدي بالمعاهد الأزهرية

هذا، وقد شارك فى الجلسات التدريبية اليوم في منطقة القاهرة الأزهرية الدكتورة سهير الفيل، أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر، والدكتور عبد الله محي، عميد كلية أصول الدين الأسبق.



كما شارك فى التدريب أيضا في منطقة القليوبية أ.د عرفة النادي، أستاذ العقيدة والفلسفة، بكلية أصول الدين، والدكتور سامي حجاج، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وعضو وحدة بيان لمواجهة الإلحاد



المنهج التحليلي في دراسة النصوص العقدية

وفي منطقة الجيزة شارك أ.د سعيد عيد، بمحاضرة عنوانها منهجية الرد على الإلحاد، وشارك الدكتور بشير عبدالله، عضو المكتب الفني لرئيس القطاع بمحاضرة بعنوان المنهج التحليلي في دراسة النصوص العقدية



كما قام الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية باختتام البرنامج اليوم فى منطقة القاهرة والقليوبية، وأكد على أهمية البرنامج ونجاحه فى مرحلته الأولى، وأن تنفيذه مستمر- تباعا - فى مختلف المناطق الأزهرية.



وأن تناقل أثر نجاح البرنامج ينعكس قطعا على الطلاب والطالبات وكذا على جميع القائمين على العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية بطول البلاد وعرضها، بهدف تحصين العقول من الزلل وصون الأفكار من الخلل، ومن ثم تتحقق الأهداف المرجوة من تنفيذ هذا البرنامج على الوجه الأكمل.