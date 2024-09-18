صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالسكك الحديدية والمترو بمناسبة العام الدراسي الجديد
وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، على صرف 750 جنيها مكافأة تشجيعية بمناسبة العام الدراسي الجديد للعاملين بالسكة الحديد والشركات التابعة لها ومترو الأنفاق والعمالة المؤقته بنظام الـ ٥٥ يوما.
ياتى ذلك بناء على مذكرة هيئة السكة الحديد إلى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة للموافقة على صرف مكافأة تشجيعية بمناسبة العام الدراسي الجديد.
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