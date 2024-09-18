إجراء القرعة الثالثة لتخصيص 267 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها بمنطقة الرابية بالشروق

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الشروق، أجرى صباح اليوم، القرعة العلنية اليدوية الثالثة لتخصيص 267 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بالمنطقة، موزعة كالتالي (125 قطعة بمساحة 209 م2 - 67 قطعة مساحة 267 م2 - 12 قطعة مساحة من 243: 265 م2 - 42 قطعة مساحة 400 م2 - 21 قطعة مساحة 500 م2).

وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك توجيهات مشددة لأجهزة المدن الجديدة التى تم إضافة أراض لها، بسرعة الانتهاء من دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، ووضع جداول زمنية بمواعيد محددة لتسليم الأراضى لمستحقيها، مؤكدًا أن هناك متابعة أسبوعية لموقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، ومدى التزام المدن بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من دراسة الملفات.



وقد تم إجراء القرعة تحت إشراف نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبحضور المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندسة إلهام السرجاني، رئيس إدارة مركزية بقطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة، والدكتور أحمد عمارة، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس مصطفى عبد العزيز، من مركز معلومات الهيئة.

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