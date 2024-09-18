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بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح أراضى تجاري بالمنصورة الجديدة

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وطُرحت بمدينة المنصورة الجديدة أرض تجاري بمساحة 8730 متر بسعر 17630 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 8719 متر بسعر 17630 جنيه، وأرض نادي رياضي بمساحة 60908 متر بسعر 4195 جنيه، وأرض حضانة بمساحة 2375 متر بسعر 8185 جنيه 

وطُرحت بمدينة المنيا الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 15960 مترا بسعر 7645 جنيها، وأرض تجاري سكني بمساحة 2026 مترا بسعر 7020 جنيه، وأرض فندق بمساحة 26418 مترا بسعر 4265 جنيها، وأرض تعليمي بمساحة 7500 متر بسعر 7525 جنيها. 

كما تطرح بمدينة ملوي الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 73000 متر بسعر 1395 جنيها وأرض تعليمي بمساحة 15750 مترا بسعر 5017 جنيها.

وبمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط  أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 37387 مترًا بسعر 2600 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 1501 متر بسعر 3890 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 3560 مترًا بسعر 2535 جنيهًا. 

وأعلنت وزارة الإسكان تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة، 14 محلًّا تجاريًّا وصيدليتين بالسوق التجارية بكل من مشروع ("جنة " / دار مصر"الأندلس" المرحلة الثانية) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلنى

ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية القاهرة الجديدة وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين.

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