قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة، السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (شارع الشيخ صالح الجعفرى – مستشفى القاهرة الفاطمية – شارع المنصورية حتى قسم الجمالية – معسكر الأمن المركزى والعمليات الخاصة – قطاع الدراسة – شارع صلاح سالم للأمن المركزى – دار الإفتاء ومشيخة الأزهر – شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين – كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الازهر – مستشفى الحسين الجامعى – منطقة منشية ناصر)، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 21-9-2024 وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم ولمدة 5 ساعات.

ويرجع ذلك إلى أعمال تغيير محابس سحب وطرد طلمبات روافع الدراسة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125